Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu an itibarıyla 30 bin 49 kilometreye çıkarmış durumdayız. Hedefimiz, 30 bin kilometreyi aşmaktı, çok şükür aştık." dedi.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'ni ziyaret eden Uraloğlu, görevi başındaki işçilerin yeni yılını tebrik ederek, onlarla yemek yedi.

Yemeğin ardından Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'ne geçen Uraloğlu, burada gazetecilere, 2025 yılında olduğu gibi 2026'da da hem bakanlık hem de hükümet olarak daha güzel işler yapmaya gayret edeceklerini söyledi.

Son 23 yılda özellikle ulaştırma alanında çok büyük projeleri hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, 300 milyar doların üzerinde ulaştırma, haberleşme yatırımını ülkeye kazandırdıklarını kaydetti.

Uraloğlu, sadece 2025 yılında 190 milyar liralık 44 projede açılış yaptıklarını aktararak, "Bu açılışlarla biz dağları aşan yollarda, tünellerde, istasyonlarda, uçuş kulelerinde, pistlerde, deniz fenerlerinde, limanlarda, yeni haberleşme kulelerinde projelerimizi bir bir hayata geçirdik ve oralarda çalışma arkadaşlarımızla olmaya devam ettik. 2025 yılında havacılıkta, yine demir yollarında, kara yollarında ulaştırma ve denizcilik alanında birçok başarıyla tarihe geçtiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

Birçok alanda iddialı hedefler ve yenilikçi projeleri 2026 yılında hayata geçirmiş olacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu an itibarıyla 30 bin 49 kilometreye çıkarmış durumdayız. Hedefimiz, 30 bin kilometreyi aşmaktı, çok şükür aştık. Önümüzdeki yıl sonu yaklaşık 30 bin 329-330 kilometrelere varmış olacağız. Yine bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu da yaklaşık 33 bin 500 kilometreye inşallah çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün seyahat eden vatandaşların gidecekleri yerlere sağ salim ulaşması için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Elbette bu aralıksız çalışma önceden yapılan hazırlıklarla ancak mümkün olabilir. 68 bin 519 kilometre uzunluğundaki kara yollarımızda 457 karla mücadele merkezimiz, 12 bin 866 makine ve ekipmanla yaklaşık 13 bin 600 personelimizle her türlü hazırlığımızı yaptık ve konuşlandık. Yine bu ekiplerimizin kar ve buzla mücadelede kullanacağı yaklaşık 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimlerde kullanılmak üzere de yaklaşık 12 bin ton tuz çözeltisini merkezlerimize depolamış durumdayız."

"Karla mücadeledeki anlık trafiği monitörlerle takip ediyoruz"

Hem akıllı ulaşım merkezimizden hem de kriz yönetim ve karla mücadele merkezlerinden bu çalışmaları 7/24 takip ettiklerini belirten Uraloğlu, "Kapanan ve açılan yollarla ilgili güzergah analizleri yapıyoruz. Karla mücadeledeki anlık trafiği monitörlerle takip ediyoruz. Şunu özellikle söylemek isterim. Biz, jandarmamızla, polisimizle, karayollarımızla, bütün ekiplerimizle sahadayız ve bütün araçlarımız araç takip sistemiyle, birçoğu görüntülü, kameralı olmak üzere anlık takip ediliyor ve harita üzerinde geriye dönük zaman dilimindeki izlerini de görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

"Ankara-İstanbul yolunda özellikle Bolu Dağı, Cankurtaran mevkileri ve Kargasekmez'de kritik kesimler olduğu için birazcık daha önlem almış durumdayız." diyen Uraloğlu, vatandaşlara yeni yılını kutlarken yola hazırlıklı çıkmaları çağrısında bulundu.

Bakan Uraloğlu, yola çıkacak sürücülere hatırlatmada bulunarak, "Mutlaka kış lastiği olsun. Yani özel araçlarda zorunlu değil ama mutlaka kış lastikleri olsun. Eğer kar yağışı yoğunsa lütfen seyahatlerini ertelesinler ya da alternatif güzergahları tercih etsinler. Biz valiliklerimizin koordinasyonunda bu yönlendirmeyi yapıyoruz. Gerek olduğunda büyük araç taşıtlarını da bekleterek uygun yerlerde misafir ederek, bu trafik akışını sağlamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bugün Filistin halkıyla dayanışma, Gazze'ye destek verme noktasında Galata Köprüsü'nde olacaklarını dile getirerek, "Biz de katılacağız. Bu vesileyle bütün dünyanın gözü önünde zulme uğrayan kardeşlerimize en büyük desteği veren ülke olarak, Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün halkımızı oraya davet ediyorum. Güçlü şekilde sesimizi bütün dünyaya beraberce duyurmuş olalım." dedi.

Tüm vatandaşların yeni yılını tebrik eden Uraloğlu, 2026'nın 2025'ten daha bereketli ve umutlu bir yıl olmasını diledi.

Bakan Uraloğlu'na, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız ve AK Parti İl Başkanı Suat Güner eşlik etti.