Bolu Yeniçağa'da Anız ve Lastik Yangınları Söndürüldü
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız ve lastik yangınları, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri, yol kenarında çıkan yangınlara müdahale etti ve ağaçlık alana sıçramadan yangınlar söndürüldü.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız ve lastik yangınları, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anadolu Otoyolu Yeniçağa Gişeleri bağlantı yolu mevkisinde yol kenarından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri, yol kenarında 3 farklı noktada çıkan anız ve lastik yangınlarına müdahale etti.
Yangınlar, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.