Defterdarlık çalışanları Vali Abdulaziz Aydın'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 37. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında İl Defterdarı ve beraberindeki yöneticileri kabul ederek vergi bilincinin artırılması üzerine görüşmeler yaptı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, İl Defterdarı Mustafa Çelik, Defterdarlık Grup Müdürü Mustafa Selman Çaltepe ve beraberindeki birim amirlerini kabul etti.

37. Vergi Haftası kapsamında Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, vergi bilincinin artırılması, kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, maliye teşkilatının kamu hizmetlerindeki önemine dikkati çekerek, tüm çalışanların Vergi Haftası'nı kutladı.

Aydın, özverili çalışmalarından dolayı maliye personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
