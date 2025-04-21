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Bolu Pazarında Çilek Bolluğu

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Zirai donun ardından Bolu'da pazar tezgahları çilek ile doldu. Çilekler, 100-150 lira arasında satışa sunulurken, diğer meyve ve sebzelerin zirai dondan etkilenmesi dikkat çekti.

Zirai donun ardından pazarda çilek bolluğu

BOLU - Geçtiğimiz haftalarda etkili olan zirai don sebebiyle birçok ürünün gelmediği Bolu'da pazar tezgahları çilekle doldu. Pazar tezgahlarında bolca yerini alan çilek, 100-150 lira arasında satışa sunuldu.

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde soğuk hava etkili oldu. Soğuk hava sebebiyle birçok meyve ve sebze zirai dondan etkilendi. Bolu'da her pazartesi günü İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazar alanı ise zirai dondan etkilenmeyen çilekle doldu. Pazar tezgahlarını çilekle süsleyen pazarcı esnafı, çileği 100-150 lira arasında satışa sundu. Akdeniz ve Ege bölgelerinden Bolu pazarına gelen çileklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Pazarcı esnafı Emirhan Ünal, "Baharın gelmesiyle Akdeniz ve Ege bölgelerinde çilek bollaştı. Birden bollaşınca fiyatlar da aşağıya indi. Şu an fiyatı 100-150 lira arasında değişiyor. Bolu pazarında neden çilek fazla? Çünkü diğer ürünler soğuk havalardan dolayı yandı. Erik, kiraz gibi meyveler henüz çıkmadı. Çilek ise üretimi kolay ve soğuktan etkilenmediği için her pazarcının satmak istediği meyve oluyor" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
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