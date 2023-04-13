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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

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Bolu'nun yüksek kesimlerinde yağmur, hava sıcaklığının düşmesi ile yerini kara bıraktı. Sarıalan Yaylası ile çevresi karla kaplandı. Kar yağışının aralıklar ile etkili olması bekleniyor.

BOLU'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sarıalan Yaylası ile çevresi beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde yağmur, hava sıcaklığının düşmesi ile yerini kara bıraktı. Kente 20 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerindeki Sarıalan Yaylası ile çevresi karla kaplandı. Öte yandan bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının aralıklar ile etkili olması bekleniyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sarıalan Güncel Haberler

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