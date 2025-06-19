Bolu'da Tarımsal Mücadele İçin 5 Bin Samuray Arı Doğaya Bırakıldı

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Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele kapsamında 5 bin samuray arının doğaya bırakıldığını açıkladı. Bu arılar, riskli bölgelerde meyve ve sebze üretimini korumak amacıyla salındı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında 5 bin "samuray arı"nın doğaya bırakıldığını bildirdi.

Ar, AA muhabirine, kahverengi kokarca böceğinin yayıldığı ülkelerde önemli ekonomik kayıplara yol açtığını belirterek, bu zararlıyla etkin mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

"Kahverengi kokarca, fındık başta olmak üzere elma, armut, şeftali ve kayısı gibi meyveler ile biber, domates, mısır ve çeltik gibi pek çok üründe ciddi zarara neden olabilen bir tür." diyen Ar, samuray arılarının, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ve Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretildiğini aktardı.

Ar, kente gönderilen 5 bin adet samuray arının, riskli bölgeler olarak belirlenen Mudurnu, Göynük ve Mengen ilçelerinde hem ormanlık alanlara yakın hem de biyoteknik mücadele kapsamında daha önce feromon tuzaklarının yerleştirildiği yerlere salındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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