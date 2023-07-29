Bolu'da takla atan araçta 5 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Ayşe Yadigar T. idaresindeki 06 AN 9138 plakalı hafif ticari araç, Köroğlu mevkisinde refüje çarparak takla attı.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel