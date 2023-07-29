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Bolu'da takla atan araçta 5 kişi yaralandı

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Ayşe Yadigar T. idaresindeki 06 AN 9138 plakalı hafif ticari araç, Köroğlu mevkisinde refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

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