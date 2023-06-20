Bolu'da Sağanak Yağış Derelerin Taşmasına Neden Oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu. İlçede yağışların etkisiyle yaşanan heyelan kameralara yansıdı.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu. İlçede yağışların etkisiyle yaşanan heyelan kameralara yansıdı.

Bolu'da gece geç saatlerde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar ve Çamyurdu köyleri başta olmak üzere birçok köyde dereler taştı. Sağanak yağıştan tarım arazileri de büyük zarar gördü. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri taşkın yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

Yağış sonrası Mudurnu-Taşkesti arasındaki yolun alt kısmında zeminin yumuşaması nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yaşanan heyelan kameralara yansıdı.