Bolu'da Fırında Yangın: Ekmek Fırını Kullanılamaz Hale Geldi
Bolu'nun Göynük ilçesinde Fatma C. tarafından işletilen bir ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu fırın kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde bir fırında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatma C'nin işlettiği ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle fırın kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel