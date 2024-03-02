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Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şahnalar köyü yakınlarında boş arazide çıkan yangın, itfaiye personeli tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangının lastik yakılmasından kaynaklandığı belirlendi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şahnalar köyü yakınlarında boş arazide örtü yangını çıktı.

Durumu fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye personelince büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin incelemesi sonucu yangının, lastik yakılmasından kaynaklandığının belirlenmesi üzerine jandarma şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Yeniçağa İtfaiye Bolu Yaşam Güncel Haberler

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