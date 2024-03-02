Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şahnalar köyü yakınlarında boş arazide örtü yangını çıktı.

Durumu fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye personelince büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin incelemesi sonucu yangının, lastik yakılmasından kaynaklandığının belirlenmesi üzerine jandarma şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.