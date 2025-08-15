Bolu'da Çiftçilere Silaj Paketleme Makinesi Teslim Edildi

Bolu'nun Seben ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen törende, çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere alınan silaj paketleme makinesi teslim edildi. Tören, çeşitli yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bolu'nun Seben ve Yeniçağa ilçelerinde çiftçilerin kullanımı için alınan silaj paketleme makinesi teslim edildi.

Seben Haccağız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi önünde düzenlenen törende, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Bolu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen "Gelenekten Geleceğe Agroekoloji ile Bereketli Yarınlar" projesi kapsamında silaj paketleme makinesi alındı.

Silaj paketleme makinesi, Yeniçağa ve Seben'deki çiftçilerin kullanımı için birlik yetkililerine teslim edildi.

Törene, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
