Bolu'da Bedava Köfte Ekmek Kuyruğu

Bolu’da bir tavuk firması tarafından ücretsiz köfte ekmek dağıtıldı. Tavuk eti kullanılarak yapılan köfte ekmekten almak isteyen yüzlerce vatandaş, uzun kuyruk oluşturdu.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'da bir tavuk firması tarafından ücretsiz köfte ekmek dağıtıldı. Tavuk eti kullanılarak yapılan köfte ekmekten almak isteyen yüzlerce vatandaş, uzun kuyruk oluşturdu.

Bolu'da, beyaz et sektörünün tanınmış isimlerinden olan bir firma tarafından Demokrasi Meydanı'nda stant kurularak vatandaşlara ücretsiz köfte ekmek dağıtıldı. Tavuk eti kullanılarak yapılan köfteler stant önündeki ızgaralarda pişirilerek ekmek arasına konuldu. Ücretsiz köfte ekmekten yararlanmak isteyen yüzlerce vatandaş 25 derece sıcağa aldırış etmeden metrelerce kuyruk oluşturdu.

Yapılan ücretsiz dağıtıma özellikle yaşlılar ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.