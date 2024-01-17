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Bolu'da apartmandan hırsızlık yapan 2 şüpheli ev hapsi cezası aldı

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Bolu'da bir apartmanın deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Bolu'da apartmandan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ev hapsi cezası aldı.

Sağlık Mahallesi'ndeki bir apartmanın deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, depodan aydınlatma malzemesi çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlılar Ö.F.E. ve K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ö.F.E'ye 4, K.T'ye ise 1 ay ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Bolu Güvenlik Ceza Hırsızlık Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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