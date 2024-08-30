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Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

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Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında marşlar eşliğinde caddede yürüyen komandolar büyük ilgi gördü. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve PKK'ya yönelik operasyonlarda gösterdikleri başarılar nedeniyle Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan komandoların kortej geçişi alkışlandı.

BOLU'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında marşlar eşliğinde caddede yürüyen komandolar, büyük ilgi gördü.

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. İlk olarak Anıt Park'ta çelenk töreni yapıldı. Daha sonra İzzet Baysal Caddesi'nde kutlama programı düzenlendi. Öğrencilerin şiir okuması, halk ve spor gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Sonrasında caddede kortej yürüyüşüne geçildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gösterdikleri başarılar nedeniyle 2 tane 'Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' bulunan Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan komandoların kortej geçişi ilgi gördü. Sisler içerisinde yürüyen komandolar, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Tam teçhizatlı ve yerli üretim piyade tüfekleriyle yürüyen komandolar izleyenleri gururlandırdı.

Haber - Kameraman: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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