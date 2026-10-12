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Bolu'da 150 çiftçiye yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı, 12 bin dekara ekildi

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Bolu'da 150 çiftçiye yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı, 12 bin dekara ekildi
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Bolu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2026 Yılı Yağlık Ayçiçeği Üretimi Geliştirme projesi kapsamında Susuzkınız köyünde hasat etkinliği düzenlendi. Bolu merkez ve Göynük'te 150 çiftçiye yüzde 50 hibe ile dağıtılan ayçiçeği tohumlarının 12 bin dekara ekildiği bildirildi.

Bolu'da üreticiler yağlık ayçiçeklerini hasat etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "2026 Yılı Yağlık Ayçiçeği Üretimi Geliştirme" projesi kapsamında Susuzkınız köyünde hasat etkinliği düzenlendi.

Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Bolu Ziraat Odası Başkanı Turan Cebeci ve üreticilerin katılımıyla köydeki 2 dekarlık alanda ekili ayçiçekler biçerdöver ile hasat edildi.

Proje kapsamında, Bolu merkez ve Göynük ilçesinde üretim yapan 150 çiftçiye yüzde 50 hibe ile dağıtılan ayçiçeği tohumlarının 12 bin dekara ekildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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