Haberler

Bolivya Hükümeti Yol Kapatma Eylemlerine Karşı Olağanüstü Hal İlan Etti

Bolivya Hükümeti Yol Kapatma Eylemlerine Karşı Olağanüstü Hal İlan Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, haftalardır süren yol kapatma eylemlerinin ardından ülke genelinde ulaşımı yeniden sağlamak için olağanüstü hal ilan etti. Protestolar nedeniyle yakıt, gıda ve tıbbi malzeme tedariki aksadı, ekonomik faaliyetler darbe aldı.

LA PAZ, 20 Haziran (Xinhua) -- Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, protestolarla bağlantılı olarak haftalardır süren yol kapatma eylemlerinin ardından ülke genelinde ulaşımı yeniden tesis etmek amacıyla olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Mayıs ayının başından bu yana Bolivya'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen yol kapatma eylemleri, yakıt, gıda ve tıbbi malzeme taşımacılığını aksatarak bazı kentlerde tedarik sıkıntılarına yol açtı ve ekonomik faaliyetlere ağır darbe vurdu.

Paz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bolivyalıların artık insanların çalışmasını, eğitim almasını, sağlık hizmetlerine erişmesini, temel ihtiyaçlarını karşılamasını ve ailelerini geçindirmesini engelleyen yol kapatma eylemlerine "rehin" kalamayacağını söyledi.

Devlet Başkanı, "Bu olağanüstü hal, normal yaşamı ortadan kaldırmak için değil, onu yeniden tesis etmek için uygulanıyor" dedi.

Paz ayrıca hükümetin kapılarının iyi niyetli diyaloga katılmak isteyen herkese açık olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Bu arada Bolivya'nın yollarını geri kazanması, tedarik güvenliğini sağlaması ve normale dönmesi gerekiyor" dedi.

Bolivya hükümeti, perşembe günü protesto hareketinin önemli aktörlerinden biri olan Bolivya İşçi Merkezi sendika federasyonu ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında taraflar, karşılanmamış talepleri diyalog yoluyla ele alma taahhüdünde bulundu.

Yaklaşık 50 gündür süren toplumsal huzursuzluğun çözümüne yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilen anlaşmaya rağmen bazı çiftçi ve yerli gruplar yol kapatma eylemlerini sürdürüyor. Ülke genelindeki ulaşım ağları da henüz tamamen normale dönmüş değil.

Protestolar, yakıt sıkıntısı ve artan yaşam maliyetleri başta olmak üzere çeşitli sorunlar nedeniyle sendikalar, çiftçi örgütleri ve yerli topluluklar tarafından başlatılmıştı.

Kaynak: Xinhua
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim

Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir

IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
Otobüste sigara görüntülerine 21 bin liralık ceza

Otobüsteki skandal görüntü cezasız kalmadı

Herkes tişört giyerken Montella'nın maç kombini olay oldu

Bu hali olay oldu! Tepkiler çığ gibi
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı

Olay fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı

Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı