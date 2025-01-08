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Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nden Gazetecilere Kahvaltı Daveti

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nden Gazetecilere Kahvaltı Daveti
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Bodrum Fenerbahçeliler Derneği, Gazeteciler Günü dolayısıyla Bodrum'daki basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonu gerçekleştirerek, gazetecilerin önemine vurgu yaptı.

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Bodrum'da görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için Bodrum Golf Club'te düzenlenen kahvaltı buluşmasına Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Topan ve yönetim kurulu üyeleri ile Bodrum'da görev yapan gazeteciler katıldı.

Gürkan Topan, gazetecilerin zor şartlar altında yerli ve yabancı vatandaşlara doğru ve hızlı bilgi, haber vermek için yılın 365 günü 24 saat görev yaptığını söyledi.

Çalışan gazetecilerin gününü kutlayan Topan, şöyle konuştu:

"Bodrum Fenerbahçeliler Derneği olarak sizlerle bir araya gelmek istedik ve yoğun çalışma temponuzda bizleri kırmayarak katılımlarınız için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Görev yapacağım üç yıl boyunca ya da üç yılın sonunda tekrar devam edersem sizlerle çok yakın ilişkilerde bulunacağız. Sizler bizim duyan kulağımız, gören gözümüzsünüz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerken, bizlerin sizler için yapacağı bir şeyler olursa dernek kapımız renk ayırmadan sizlere her zaman açıktır."

Bodrum Fenerbahçeliler Fenerbahçe Derneği'nin sosyal faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Gürkan Topan, maddi ve manevi olarak tüm sosyal projelerin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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