Haberler

Bodrum'da geçtiğimiz yıl halk sağlığı, doğa ve çevreyi korumaya yönelik işlem yapıldı

Bodrum'da geçtiğimiz yıl halk sağlığı, doğa ve çevreyi korumaya yönelik işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri, 2025 yılında halk sağlığı ile doğa ve çevreyi korumaya yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. 1905 çevre kirliliği, 198 ses gürültüsü, ve diğer birçok alanda toplamda 70 milyon liranın üzerinde ceza uygulandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekiplerince 2025'te halk sağlığı ile doğa ve çevreyi korumaya yönelik çok sayıda denetim ve uygulama gerçekleştirildiği bildirildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025'te kent genelinde denetim ve uygulamalarını sürdürdü.

Çalışmalar kapsamında çevreyi kirletmekten 1905 işlemde 20 milyon 4 bin lira, ses ve gürültü denetimlerinde 198 işlemde 46 milyon 485 bin lira, sigara izmaritini gelişi güzel atan 748 kişiye 2 milyon 191 bin lira, inşaat yasaklarına uymayan 831 kişi ya da firmaya 10 milyon 838 bin lira, rutin denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen 435 işletmeye 1 milyon 284 bin lira, diğer denetim ve uygulamalarda ise Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 771 işlemde 30 milyon 592 bin lira cezai işlem uyguladı.

İşgaliye konusunda da yıl boyunca denetim ve uygulama gerçekleştiren zabıta ekipleri, toplamda 1258 değerlendirmede 621 işgal tespit ederek 873 bin 126 lira, inşaat malzemeleriyle işgal gerçekleştirdiği tespit edilen 140 kişi ya da firmaya 1 milyon 189 bin lira, encümene sevk edilen 265 kişi ya da firmaya ise 753 bin 15 lira cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri trafiğe kapalı alanlar ile yaya kaldırımlarına araç park ederek yaya geliş ve geçişlerini engelleyen araçlara yönelik 7 bin 255 işlemde 21 milyon 424 bin lira cezai işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca, esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında 504 duba, 174 delinatör, 109 ayna ve 54 levha yerleştirme çalışması yaparken, 5 yeni motopark alanını da hayata geçirdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar

Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden