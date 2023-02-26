Bodrum'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Güncel Haberler
Bodrum ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bodrum ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Uyuşturucu dedektör köpeği "Efor", otobüsün bagajındaki bir pakete tepki verdi.
Paketin sahibinin araçta olmadığının tespiti üzerine otobüs terminale kadar takip edildi. Terminalde şüpheli A.T. paketi teslim aldığı sırada ekiplerce yakalandı.
Pakette 1808 gram sentetik uyuşturucu ve 164 gram kokain ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel