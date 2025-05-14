Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

İşte 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor

Davutoğlu, bir vekilini daha AK Parti'ye kaptırıyor

Bodrum’da Su Sporları Kazası: 3 Yaralı

Bodrum’da Su Sporları Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağına binen Polonyalı turistler kaza geçirdi. Deniz yatağının başka bir sürat teknesine çarparak devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Peksimet Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Polonya uyruklu 3 kişi, su sporları yapmak için sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağına bindi.

Polonyalı turistlerin bindiği deniz yatağı, sürat teknesinin manevrası sırasında iskelede bağlı başka bir sürat teknesine çarparak ters döndü.

Kazada savrularak yaralanan Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Kamil Arkadıusz B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından tekne kaptanı H.I. (56) Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.