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Bodrum'da sahilde beton dökümüne 150 bin lira ceza

Bodrum'da sahilde beton dökümüne 150 bin lira ceza
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tonoz yapımı için sahile beton döken firmaya zabıta ekipleri tarafından 150 bin lira idari para cezası kesildi. Beton, bölge halkı ve ekipler gözetiminde kaldırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tonoz yapma amacıyla sahilde beton döken firmaya, zabıta ekipleri, 150 bin lira idari para cezası verdi.

Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkisinde tonoz yapımı amacıyla sahilde beton döküldüğünü gören çevredekiler, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, beton dökümü yapan firmaya 150 bin lira cezai işlem uyguladı. Sahile dökülen beton da bölge halkı ve ekiplerin gözetiminde kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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