Bodrum'da sahilde beton dökümüne 150 bin lira ceza

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tonoz yapma amacıyla sahilde beton döken firmaya, zabıta ekipleri, 150 bin lira idari para cezası verdi.

Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkisinde tonoz yapımı amacıyla sahilde beton döküldüğünü gören çevredekiler, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, beton dökümü yapan firmaya 150 bin lira cezai işlem uyguladı. Sahile dökülen beton da bölge halkı ve ekiplerin gözetiminde kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı