1) BODRUM'DA SAĞANAK; CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR YOLDA KALDI (2)

TEKNELER KARAYA OTURDU, DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi, denizin rengi kahverengiye döndü. Saatteki hızı 80 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle Gümbet sahilinde 2'si tekne ve 1 bot karaya oturdu, 11 noktada su baskınları yaşandı. Vatandaşlar ve belediye ekiplerince su tahliyeleri yapılırken, birçok bölgede temizlik çalışması başlatıldı. Öte yandan, Bodrum'da 6 saatte metrekareye yaklaşık 25,6 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Bodrum'da fırtına ve yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.