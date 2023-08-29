Bodrum'da Kum Zambakları Koruma Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kum zambaklarının bulunduğu alan çitlerle çevrilerek güvenli hale getirildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğin amacının Bodrum'un korunması ve doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirtti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Kum zambağının koparılma cezasının 244 bin 315 lira olduğu belirtildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kum zambaklarının bulunduğu alan çitlerle çevrilerek güvenli hale getirildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğin amacının Bodrum'un korunması ve doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirtti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Kum zambağının koparılma cezasının 244 bin 315 lira olduğu belirtildi.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, TÜRÇEV Muğla Şubesi Mavi Bayrak Ödülü Plaj Sorumluları, Bodrum'da faaliyet gösteren Mavi Bayrak ödüllü oteller destek verdi. Belediye ekipleri ve katılımcılar, kum zambaklarının çevresine çitler çekerek daha güvenli hale getirdi. Etkinlik öncesi açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Çatal Ada'daki çevre kirliliğine hem de sahilde endemik bir tür olan kum zambaklarına dikkat çekmek istiyoruz. Burada yapacağımız çalışma tamamen kum zambaklarının korunması ve aktarılması içindir. Kum zambakları endemik türlerdir. Bodrum'un bazı bölgelerinde olur. Daha çok Çatal Ada, Kargı, Akyarlar, Ortakent ve Yahşi sahilinde kum zambakları vardır. Bunlar korunması gereken türlerdendir ama sadece kum zambağı değil tabi ki hedef bütün Bodrum'un korunması ve doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu çalışmaların aslında vermek istediği mesaj tamamen budur. Kum zambaklarının burada bir timsal yani örnek olmasından bahsediyoruz, o yüzden Bodrum genel olarak endemik türleriyle, doğal güzellikleriyle, bitkisel veya tarihi varlıklarıyla ve her şeyiyle bir bütündür ve korunması gereken bir kültür varlığı, dünya mirasıdır" dedi.

244 BİN 315 LİRA CEZAİ İŞLEM

Bodrum Belediyesi yetkilileri, benzer etkinliklerin gelecekte de düzenleneceğini ve bu tür faaliyetlerin sürdürülebilir çevre politikalarının bir parçası olduğunun altını çizdi. Bu tür etkinliklerin, yerel halkın ve ziyaretçilerin doğal çevreye olan ilgisini artırması, koruma çabalarına destek olması ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakılmasına katkı sağlaması beklendiği belirtildi. Kum zambaklarına zarar verilmesi halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 244 bin 315 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi. (DHA)