Kağıt toplayıcısı bulduğu ziynet eşyalarını teslim etti, polis restoranda işe yerleştirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan Aslan Kalkay, çöp konteynerinde bulduğu ziynet eşyasını polise teslim etti. Eşyalar sahibine ulaştırılırken Kalkay, polis tarafından bir restoranda işe yerleştirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayan kişi, konteynerde bulduğu ziynet eşyasını polise teslim etti.
KAĞIT TOPLAYICISI, BULDUĞU ZİYNET EŞYALARINI POLİSE TESLİM ETTİ
İlçede kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Aslan Kalkay, kent merkezinde çöp konteynerini ayıkladığı sırada siyah poşet buldu. Poşette ziynet eşyası olduğunu gören Kalkay, Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek, altınları teslim etti.
POLİS RESTORANDA İŞE YERLEŞTİRDİ
Ev temizliği sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı ifade edilen ziynet eşyaları sahibine ulaştırıldı. Öte yandan, örnek davranış sergileyen Aslan Kalkay'ın polis ekiplerinin girişimiyle bir restoranda işe yerleştirildiği öğrenildi.