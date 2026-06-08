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Bodrum'da inşaat yasaklarına uymayanlara ceza kesildi

Bodrum'da inşaat yasaklarına uymayanlara ceza kesildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağına uymayan 196 şantiye ve 75 beton firması aracına toplam 2 milyon 481 bin 861 lira idari para cezası kesildi. Denetimler 15 Ekim'e kadar sürecek.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren inşaat yasağına uymayan firmalara ve şantiyelere toplam 2 milyon 481 bin 861 lira idari para cezası uygulandı.

Bodrum'da 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında geçerli olan inşaat yasağı nedeniyle, belediye ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasağın başladığı günden bu yana yarımada genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan incelemeler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 196 inşaat şantiyesi ile 75 beton firması aracına yasal işlem uygulandı. Toplam da yasağa uymayanlara 271 cezai işlem uygulanmış oldu. Denetimlerde toplam 2 milyon 481 bin 861 lira idari para cezası kesildi. Belediye yetkilileri, yarımada genelindeki denetimlerin 15 Ekim'e dek aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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