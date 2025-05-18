Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 50 Ton Atık Çıkarıldı

Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 50 Ton Atık Çıkarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Küçükbük Koyu'nda yapılan deniz dibi temizliğinde 50 ton katı atık sudan çıkarıldı. Temizlik çalışması sonucunda tonoz, çöp varili ve moloz gibi maddeler vinçlerle karaya taşındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, Küçükbük Koyu'nda, yapılan deniz dibi temizliğinde sudan aralarında tonoz, çöp varili ve molozun da bulunduğu toplam 50 ton katı atık çıkarıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda, Yarımada'nın kuzey bölgesinde Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda deniz dibi temizlik çalışması yapıldı. Çalışmada denizaltı habitatına olumsuz etkileri olan tonoz, metal ve plastik varil, çöp kovası, inşaat atığı gibi yaklaşık 50 ton katı atık vinçler yardımıyla sudan çıkarıldı. Tekneye alınan atıklar imha edilmek üzere karaya taşındı. Atıkların sudan çıkarıldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, görenlere 'Pes' dedirtti.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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