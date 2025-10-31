Bodrum'da CHP'li Belediye Meclis Üyesi Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, CHP'li belediye meclis üyesi Niyazi A., rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

Bodrum'da müteahhitlik yapan bir iş insanı CHP'li belediye meclis üyesi Niyazi A.'nın rüşvet istediğini iddia edip suç duyurusunda bulundu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niyazi A.'yı gözaltına aldı. KOM Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden Niyazi A.'nın müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.

Öte yandan, Niyazi A.'nın, gece Bodrum Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için gelip, ardından tekrar KOM Büro'ya götürüldüğü belirtildi.