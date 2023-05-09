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Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Aspat mevkiindeki kayalık sahilde yaptığı devriye sırasında, yasadışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Ekipler 16 Filistin, 5 Mısır ve 1 Suriye uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Akyarlar Bodrum Göçmen Muğla Güncel Haberler

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