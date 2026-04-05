Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1917 turist geldi
Malta bayraklı 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaşarak 1917 yolcu ile 726 personeli getirdi. Turistler, Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1917 yolcu ile 726 personel bulunuyor.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak "Marella Discovery"nin bir sonraki durağının Kandiye Limanı olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Osman URAS