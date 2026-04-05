Haberler

Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1917 turist geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malta bayraklı 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaşarak 1917 yolcu ile 726 personeli getirdi. Turistler, Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery" adlı kruvaziyer 1917 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1917 yolcu ile 726 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak "Marella Discovery"nin bir sonraki durağının Kandiye Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Osman URAS
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

