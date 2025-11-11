Haberler

BMW'ye Dizel Araç Emisyonları nedeniyle Dava Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda'da tüketici derneği Consumentenbond ve Car Claim Foundation, BMW'nin dizel araçlarını daha çevre dostu olarak gösteren yazılımlar kullanarak yanıltıcı bilgiler verdiğini iddia ederek dava açtı. Araştırmalar, 100.000'den fazla aracın emisyon standartlarını ihlal ettiğini ortaya koydu.

LAHEY, 11 Kasım (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW'ye dizel araçlarını gerçekte olduğundan daha çevre dostu göstermek amacıyla yazılım kullandığı gerekçesiyle Hollandalı tüketici derneği Consumentenbond ve otomobil sürücülerinin menfaatlerini korumaya yönelik bir vakıf olan Car Claim Foundation tarafından dava açıldı.

Consumentenbond Sözcüsü Joyce Donat, pazartesi günü yaptığı açıklamada Hollanda, Almanya, Fransa ve İngiltere'deki kuruluşların yürüttüğü çeşitli araştırmaların, söz konusu dizel araçların resmi tip onay testleri sırasında azot oksit emisyonlarını yapay olarak düşüren cihazlarla donatıldığını ortaya çıkardığını söyledi. Araştırmalara göre bu araçlar, normal sürüş koşullarında önemli ölçüde daha yüksek seviyede kirletici madde salıyor.

1 Ocak 2009-1 Eylül 2019 tarihleri arasında Hollanda'da satılan BMW marka yaklaşık 100.000 dizel otomobilin bu durumdan etkilendiği belirtildi.

Consumentenbond Direktörü Sandra Molenaar, "BMW'nin yanıltılan tüketicilere tazminat ödemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Car Claim Foundation da BMW'ye etkilenen araçları geri çağırma ve gerçek sürüş koşullarındaki emisyon standartlarına uygun hale getirme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, 4 yaralı var

Viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, yaralılar var
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar durdurulacak

Güney Kore'den çok konuşulacak karar: Tüm uçuşlar durdurulacak
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.