BMW'ye Dizel Araç Emisyonları nedeniyle Dava Açıldı

LAHEY, 11 Kasım (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW'ye dizel araçlarını gerçekte olduğundan daha çevre dostu göstermek amacıyla yazılım kullandığı gerekçesiyle Hollandalı tüketici derneği Consumentenbond ve otomobil sürücülerinin menfaatlerini korumaya yönelik bir vakıf olan Car Claim Foundation tarafından dava açıldı.

Consumentenbond Sözcüsü Joyce Donat, pazartesi günü yaptığı açıklamada Hollanda, Almanya, Fransa ve İngiltere'deki kuruluşların yürüttüğü çeşitli araştırmaların, söz konusu dizel araçların resmi tip onay testleri sırasında azot oksit emisyonlarını yapay olarak düşüren cihazlarla donatıldığını ortaya çıkardığını söyledi. Araştırmalara göre bu araçlar, normal sürüş koşullarında önemli ölçüde daha yüksek seviyede kirletici madde salıyor.

1 Ocak 2009-1 Eylül 2019 tarihleri arasında Hollanda'da satılan BMW marka yaklaşık 100.000 dizel otomobilin bu durumdan etkilendiği belirtildi.

Consumentenbond Direktörü Sandra Molenaar, "BMW'nin yanıltılan tüketicilere tazminat ödemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Car Claim Foundation da BMW'ye etkilenen araçları geri çağırma ve gerçek sürüş koşullarındaki emisyon standartlarına uygun hale getirme çağrısı yaptı.