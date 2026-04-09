BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen'in bölgesel gerilimden korunması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'in bölgesel gerilimden uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Grundberg'in ofisinden, başkent Aden'e düzenlediği ve 4 gün süren ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Grundberg'in ziyaret kapsamında Yemen hükümetindeki üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde bölgesel ve ulusal gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Görüşmelerde ekonomik istikrarın sağlanması için alınacak tedbirlerin yanı sıra finansal meseleler ve reformların da ele alındığı ifade edildi.

Yemen Özel Temsilcisi, Yemen'in bölgesel gerilimden uzak tutulması, ekonomik istikrarın desteklenmesi ve ülkede herkesi kapsayıcı siyasi sürece alan açılmasının önemine işaret etti.

Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrası ilk kez 28 Mart'ta İsrail'i hedef almıştı.