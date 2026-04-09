BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen'in bölgesel gerilimden korunması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'in bölgesel gerilimden uzak tutulması gerektiğini vurgulayarak ekonomik istikrar ve kapsayıcı siyasi süreçlerin önemini ifade etti.

Grundberg'in ofisinden, başkent Aden'e düzenlediği ve 4 gün süren ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Grundberg'in ziyaret kapsamında Yemen hükümetindeki üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde bölgesel ve ulusal gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Görüşmelerde ekonomik istikrarın sağlanması için alınacak tedbirlerin yanı sıra finansal meseleler ve reformların da ele alındığı ifade edildi.

Yemen Özel Temsilcisi, Yemen'in bölgesel gerilimden uzak tutulması, ekonomik istikrarın desteklenmesi ve ülkede herkesi kapsayıcı siyasi sürece alan açılmasının önemine işaret etti.

Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrası ilk kez 28 Mart'ta İsrail'i hedef almıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti

Sürpriz açıklama! Bir savaşta daha geçici ateşkes ilan edildi
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Ünlü isim Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı