BM'den Yemen'de 18 milyondan fazla insanın şiddetli açlık çektiği uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'daki çatışmaların Yemen ekonomisi üzerinde baskıyı artırdığını belirterek, ülkedeki nüfusun yarısından fazlasını oluşturan 18 milyonu aşkın kişinin şiddetli açlık çektiği uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), "Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Yemen'deki gelişmeleri ele almak üzere toplandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ABD ile İran arasındaki barış mutabakatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Umarım bu anlaşma bölge için bir dönüm noktası olur." dedi.

Grundberg, askeri açıdan Yemen içinde bir süredir "göreceli sakinliğin devam ettiğini" belirterek, "Ancak Yemen'deki çatışma çözülmedi, bitmedi ve her gün bu belirsiz statükonun bedelini Yemenliler ödüyor." ifadelerini kullandı.

Ülkenin ithalata bağımlılığı ve jeopolitik konumu nedeniyle son bölgesel çatışmaların Yemen ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çeken Grundberg, hükümetin öncelik verdiği ekonomik reformların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Grundberg, hükümetin ülkedeki güvenliği artırmaya yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Güvenlik ve ekonomik istikrara yapılan yatırımlar, güney meselesi de dahil olmak üzere diyalog ve uzlaşı yollarının güçlendirilmesi açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

"İnsani kriz hızlanıyor, açlık artıyor"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Yemen'deki insani durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, "İnsani kriz derinleşiyor, açlık artıyor. Müdahale kapasitemiz sınırlarına dayanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Fletcher, "Sadece bir ay içinde temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yarıdan yaklaşık yüzde 60'a yükseldi. En ağır yoksunlukla karşı karşıya bulunanların oranı ise dörtte birden yaklaşık üçte bire çıktı." dedi.

Yemen'de nüfusun yarısından fazlasını oluşturan 18 milyonu aşkın kişinin şiddetli düzeyde açlıkla mücadele ettiğini belirten Fletcher, acil önlem alınmaması halinde durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Ülkede 5 yaş altındaki 2,2 milyondan fazla çocuğun ciddi yetersiz beslenme sorunu yaşadığını kaydeden Fletcher, Yemen'e yönelik insani yardımlar için daha fazla finansman sağlanması ve yardım kuruluşlarının sahaya erişiminin artırılması çağrısı yaptı.