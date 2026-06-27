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BM'ye göre Venezuela'yı vuran depremlerden 6,76 milyona kadar insan etkilenebilir

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BM Uluslararası Göç Örgütü, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerden ilk tahminlere göre 6,76 milyona kadar insanın etkilenebileceğini ve Caracas'ta 2 milyon kişinin risk altında olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerden ilk tahminlere göre 6,76 milyona kadar insanın etkilenebileceğini bildirdi.

IOM'dan yapılan açıklamada, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin etkilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Depremlerin, ilk tahminlere göre 6,76 milyona kadar kişiyi etkileyebileceği belirtilen açıklamada, "Mevcut nüfus ve hasar analizine dayanan projeksiyonlar, yalnızca Caracas'ta 2 milyona kadar insanı içeriyor ve değerlendirmeler devam ettikçe felaketin potansiyel olarak büyük insani etkisini vurguluyor." ifadesi kullanıldı.

Erken hasar değerlendirmelerinin yıkımın ölçeğini ortaya koymaya başladığı ifade edilen açıklamada, Catia La Mar'daki binaların yüzde 31,5'inde hasar oluştuğunu gösteren ilk uydu haritalama analizinin elde edildiği bildirildi.

"Bu değerlendirmeler, insani müdahalecilerin en çok etkilenen toplulukları belirlemelerine ve yer değerlendirmeleri devam ederken hayat kurtaran yardımın sağlanmasına öncelik vermelerine yardımcı oluyor." denilen açıklamada IOM'un, müdahaleyi koordine etmek için Venezuela hükümeti, BM ve insani yardım ortaklarıyla yakın şekilde çalıştığı belirtildi.

Caracas'ta acil yardım malzemelerinin önceden konumlandırıldığı ve bunların en çok ihtiyaç duyan topluluklara ulaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Arama kurtarma operasyonlarının acil öncelik olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu felaketin insani sonuçları önümüzdeki günlerin çok ötesine uzanacak. İyileşme süreci, ailelerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine, temel hizmetleri yeniden sağlamalarına ve toplum direncini güçlendirmelerine yardımcı olmak için sürekli yatırım gerektirecektir. IOM, uluslararası toplumu müdahaleyi desteklemek için hızlı hareket etmeye çağırıyor. Zamanında insani yardım hayat kurtaracak, acıyı hafifletecek ve etkilenen toplulukların iyileşmeye giden uzun yola başlamasına yardımcı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, bir felakette ilk saatler ve günlerin belirleyici olduğuna işaret ederek, yardım malzemelerinin önceden konuşlandırıldığını belirtti.

Acil durum barınma, temel malzeme ve koruma sağlamak için hükümet ve ortaklarla birlikte çalıştıklarını ifade eden Pope, "İnsanlar güvenlik arayışındayken yerinden edilmenin artacağı zaten açık. Önümüzdeki zor günlerde ve aylarda hayat kurtaran yardım sağladığımız ve Venezuela halkını desteklediğimiz için hızlı bir yanıt şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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