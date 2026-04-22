BM: Libya'da yol haritasındaki ilerleme açısından henüz istediğimiz noktada değiliz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Hanna Serwaa Tetteh, Libya'daki siyasi süreçlerdeki ilerlemenin yetersiz olduğunu ve bazı aktörlerin kamuoyunun beklentilerini göz ardı ettiğini belirtti. Tetteh, ülkedeki mevcut ekonomik durumun kötüleştiğine dikkat çekerek, bu durumun halkın öfkesini artırdığını sözlerine ekledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve ülkedeki BM Destek Misyonunun (UNSMIL) Başkanı Hanna Serwaa Tetteh, Libya'daki yol haritasındaki ilerleme açısından istedikleri noktada olmadıklarını belirterek bazı Libyalı aktörlerin kamuoyunun beklentilerini göz ardı ettiğini söyledi.

Tetteh, Libya'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Libya'daki yol haritasındaki ilerleme açısından henüz istedikleri noktada olmadıklarını belirten Tetteh, "Bazı Libyalı aktörler, siyasi süreçlere katılımları veya demokratik meşruiyete dayalı siyasi liderlik sergilemeleri konusunda kamuoyunun beklentilerini göz ardı etmeye devam ediyor." dedi.

Tetteh, ülkedeki mevcut anlaşmalar çerçevesinin dışında paralel yapılar kurulduğuna işaret ederek bunun da kurumsal birleşmeyi ve siyasi liderlik için demokratik meşruiyetin tesis edilmesini amaçlayan süreci etkilediğini söyledi.

Mevcut koşulların ciddi müzakereleri teşvik etmek ve ülkeyi birleştirmek için gerekli uzlaşmaları sağlamak yerine, statükoyu istemeden meşrulaştırdığını vurgulayan Tetteh, "Yol haritasının uygulanmasında devam eden herhangi bir eylemsizlik hem ulusal hem de bölgesel riskler taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Libya yargı sisteminin "süregelen bölünmüşlüğünden derin endişe" duyduğuna dikkat çeken Tetteh, ülkedeki iki paralel Yüksek Yargı Konseyinin kurumsal parçalanmayı derinleştirdiğini belirtti.

Tetteh, "İlerleme siyasi müdahale ile kısıtlanıyor ve bu kritik sorunun çözümünü engelleyenler hesap vermeli." dedi.

Libya'nın döviz baskıları, yakıt kıtlığı ve enflasyon ile hızla kötüleşen ekonomik durumuna da değinen Tetteh "Bu kötüleşme, halkın öfkesini beslemekte ve daha fazla istikrarsızlık riskini artırmaktadır." diye konuştu.

Tetteh, UNSMIL'in, Libya'da yol haritasını ilerletmek için Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi de dahil olmak üzere siyasi aktörlerle görüşmeye devam ettiğini söyleyerek, yeterli ilerleme olmazsa süreci ilerletme adına haziranda BMGK'ye öneri sunmak için geri geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
