BM'nin Avaza'daki LLDC Toplantısı Sona Erdi

Birleşmiş Milletlerin (BM) Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde düzenlendiği "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısı sona erdi.

Resmi açılışı 5 Ağustos'ta yapılan LLDC toplantısı, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde "Ortaklıklar Yoluyla İlerleme Sağlamak" temasıyla yapıldı.

Konferans kapsamında parlamento, gençlik, sivil toplum, kadın liderler ve üst düzey yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıya, birçok ülke liderinin yanı sıra çok sayıda yetkili, uzman, kuruluş temsilcisi ve basın mensubu katıldı.

Toplantıda Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu temsil ederken, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok da hitapta bulundu.

Oturumların yanı sıra ülkelerin kültürlerini tanıtan stantlar büyük ilgi gördü. Konferans süresince sergiler, konserler ve eğlence etkinlikleri düzenlendi.

BM ve Türkmenistan bayraklarının indirilmesi töreniyle LLDC 3. toplantısı resmi olarak sona erdi.

Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler toplantısı

BM'ye göre, LLDC ülkeleri denize doğrudan sınırları olmaması sebebiyle uluslararası ticaret, bağlantı ve ekonomik kalkınma konularında zorluklar yaşarken, bu ülkeler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada engellerle yüzleşiyor.

Toplantıyla bu ülkelerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortaklıklar bulma fırsatı sunularak, yenilikçi çözümler, stratejik işbirlikleri ve artan yatırımlarla zorlukların aşılması hedefleniyor.

BM, toplam 32 ülkeyi LLDC ülkesi olarak nitelendiriyor. Bu ülkelerde yaklaşık 600 milyon insan yaşıyor.