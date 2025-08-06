BM Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler için Farkındalık Günü Kutlanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen "BM Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkelerin (LLDC) Özel Kalkınma İhtiyaçları ve Zorlukları Konusunda Farkındalık Günü", Türkmenistan'da kutlanıyor.

Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde dün resmi açılışı yapılan LLDC üçüncü toplantısı devam ediyor.

Toplantı kapsamında, BM Genel Kurulunun ilan ettiği "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkelerin Özel Kalkınma İhtiyaçları ve Zorlukları Konusunda Farkındalık Günü" de ilk kez kutlanıyor.

LLDC toplantısı

BM'ye göre, denize doğrudan sınırları olmaması sebebiyle uluslararası ticaret, bağlantı ve ekonomik kalkınma konularında zorluk yaşayan LLDC ülkeleri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada engellerle yüzleşiyor.

Toplantıyla, bu ülkelerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortaklıkları bulma fırsatı sunularak, yenilikçi çözümler, stratejik işbirlikleri ve artan yatırımlarla zorlukların aşılması hedefleniyor.

BM, 32 ülkeyi LLDC ülkesi olarak nitelendiriyor. Bu ülkelerde yaklaşık 600 milyon insan yaşıyor.

Türkmenistan'daki toplantı 8 Ağustos'ta sona erecek.