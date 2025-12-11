Haberler

BM, ABD ile Venezuela arasında petrol tankerine el konulmasıyla artan gerginlikten endişe duyuyor

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, ABD'nin Venezuela açıklarında petrol tankerine el koyması nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirdi ve taraflara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, Venezuela açıklarındaki petrol tankerine el koymasıyla iki ülke arasında artan gerginlikten endişe duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD'nin Venezuela açıklarındaki petrol tankerine müdahale ederek el koymasına ilişkin soru üzerine Haq, "Genel Sekreter'in, ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğin tırmanmasından endişe duyduğunu ve bu son gelişmeden de endişelendiğini belirtiyoruz." dedi.

Haq, tarafları ikili gerginliği daha da tırmandırabilecek, Venezuela ile bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

ABD'nin tankere el koymasının yasal olup olmadığıyla ilgili soru üzerine de Haq, bu konuda kesin yargıya varmak için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Haq, "Elbette, herkesin BM Şartı, uluslararası hukuk ve diğer geçerli yasal çerçeveler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
