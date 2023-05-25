Bitrota Kripto Para Borsası Soruşturması

Kripto para borsası "Bitrota" soruşturmasında sanıklar hakim karşısına çıktı

Tutuklu sanık: "Zarar ettikleri rakamdan daha fazla gelir elde etmişler"

İSTANBUL - Kripto para borsası "Bitrota" üzerinden yatırımcıları dolandırdıkları öne sürülen 1'i tutuklu 10 şüpheli hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Kenan Altun savunmasında, "Müştekilerden 3 kişi 50 Milyon civarında zararları olduğunu beyan etmişler, zarar ettikleri rakamdan daha fazla gelir elde etmişler" dedi.

Endless Yazılım Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Bitrota) kurucuları tutuklu Kenan Altun ve yurt dışındaki Hasan Özkan ile çalışanları olan diğer zanlıların "Bitrota" kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıldığına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kenan Altun ile Hasan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Şirket yöneticisinin şirketin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Kenan Altun tutuklu bulunduğu ceza evinden getirildi. 4 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken 2 sanık ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Bu kumpas davasıdır. Galeyana getirilmiş bir takım kişilerin üzerime salınmasıdır"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Kenan Altun, "Ben burada sanık olarak bulunuyor isem de dürüstlüğümden ve işime bağlılığımdan dolayı buradayım. Borsam halen işleme açıktır. Ben şirketin yazılım yöneticisiydim. Hasan Özkan ise finans bölümüne bakıyordu. Hesap silme söz konusu değil. Hangi mağdur mağduriyetinin giderileceği pazarı kapatır. Bu kumpas davasıdır. Galeyana getirilmiş bir takım kişilerin üzerime salınmasıdır. Kullanıcılardan Temmuz 2021 yılında kullanıcıların Türk Lirası çekim talepleri olduğunu öğrendim. Hesapta yeterli miktarda para olmadığını gördüm. Hasan Özkan yurtdışında olduğu için onu aradım. Sermaye yükseltmesi amacıyla şirket hesabından 4,5 Milyon TL para çektiğini ve kullanıcıların para çekim taleplerini karşılamak amacıyla sisteme yatırmasını söyledim. Maalesef bu para hesaba gönderilmedi. Sonradan ben Hasan Özkan'ın 11,6 Milyon TL sistemden para çektiğini öğrendim. Hemen arkasından da Hasan Özkan hakkında Eylül 2021 tarihinde suç duyurusunda bulundum.

"Zarar ettikleri rakamdan daha fazla gelir elde etmişler"

Kullanıcıları dolandırmak için bir nedeni olmadığını ifade eden Altun, "Aksine kişilere güven verip şirketimi büyüttüğüm sürece ben daha fazla gelir elde ederim. Müştekilerden 3 kişi 50 Milyon civarında zararları olduğunu beyan etmişler, zarar ettikleri rakamdan daha fazla gelir elde etmişler. Çektikleri rakamdan hiç bahsetmiyorlar. Benim kullanıcılarımın mağduriyetlerinin nedeni coinin değerinin çok fazla düşmüş olmasıdır. Benim borsam ve çalışmalarım baltalandı. Benim tutukluluğum marifetiyle benim kullanıcılarım mağdur oluyor. Bilirkişi raporunda, 532 kişinin toplamda 54 Milyon TL zararı olduğu söyleniyor. Ortalama benim borsamda 532 değil bin 532 kişi yatırdığından daha az para çekmiş, kara geçmemiş olabilir. Bu işte kar da var zarar da var. Ben 18 aydır bu borsayı dolandırıcılık yapmak için de açık tutmuyorum. Diğer borsalarda açılacak. Ben bunu cezaevinde olsam da zor şartlarda borsamı açık tuttum. Çıktıktan sonra da kapanmayacak ve hiç bir kullanıcı mağdur değildir ve olmayacak" dedi.

SEGBİS ve duruşmada hazır bulunan diğer tutuksuz sanıklar ise suçlamaları kabul etmediklerini ve önceki ifadelerini beyan ettiklerini ifade ettiler.

Ara kararını açıklayan heyet, dosyanın Bitrota Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş-Endless Yazılım Teknoloji Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. altında faaliyet gösteren şirketlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenerek, herhangi bir usulsüzlüğün olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Altun'un tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sistemin ortakları Altun ile Özkan'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "şirket yöneticisinin şirketin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından 532 mağdura yönelik toplamda 3 bin 724 yıldan 10 bin 640 yıla kadar hapis cezası istendi.

Altun ve Özkan hakkında ayrıca "Malvarlığı değerlerinin aklanması" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Altun ve Özkan'ın da yer aldığı 31 şüpheli hakkında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.