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Ahlat'ta Şehit Askerler Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi

Ahlat'ta Şehit Askerler Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde şehit askerlerin mezun oldukları ve isimlerinin verildiği okullar arası futbol turnuvası düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde şehit askerlerin mezun oldukları ve isimlerinin verildiği okullar arası futbol turnuvası düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanarak, Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen "Tarihe İz Bırakan Kahramanlar 2" projesi kapsamında düzenlenen turnuvaya 6 okul katıldı.

Şehir Stadyumundaki müsabakalar öncesi şehit aileleri ve öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Batuhan Bingöl, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.

Çekişmeli geçen turnuvada Fatih İlköğretim Okulu birinci, Şehit Sümmani Görgen İlköğretim Okulu ikinci ve Bayındır İlköğretim Okulu üçüncü oldu.

Dereceye giren takımları tebrik eden Bingöl ve protokol üyeleri, öğrencilere ödüllerini verdi, fotoğraf çektirdi.

Turnuvanın ardından Kaymakam Bingöl, protokol üyeleri ve sporcular, Ahlatlı şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
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