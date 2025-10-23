Haberler

Bitlis'te PTT'nin 185. Yılı Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 185'inci müşteri pul koleksiyonu ve hediyelerle ödüllendirildi. PTT Başmüdürü Abdulkadir Bedir, kurumun 185 yıllık köklü geçmişi ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi.

Bitlis'te Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın ( Ptt ) kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla gişe işlemi için kuruma gelen 185'inci kişiye pul koleksiyonu ve hediyeler verildi.

Ptt'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Programda konuşan PTT Başmüdürü Abdulkadir Bedir, genel müdürlükleri tarafından 185. yıl anısına gönderilen pul koleksiyonu ve hediyelerin müşterilere verildiğini söyletdi.

Bedir, "1840 yılında Posta Nezareti adıyla temelleri atılan PTT, 185 yıldır güvenilir hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bu özel günü müşterilerimizle paylaşmak istedik." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ'nin, kuruluşundan bu yana posta, kargo, lojistik, bankacılık, e-ticaret gibi birçok alanda hizmet sunduğunu belirten Bedir, kurumun geniş hizmet ağı, uzman kadrosu ve yenilikçi çözümleriyle ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Yaklaşık iki asırlık köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen PTT'nin, değişen müşteri beklentilerine uyum sağlayarak Türkiye'nin iletişim ve erişim altyapısının gelişimine katkı sunduğunu ifade eden Bedir, kurumun dijitalleşme vizyonu doğrultusunda yenilikçi teknolojileriyle yurt içi ve yurt dışında milyonlarca kişiye hizmet verdiğini kaydetti.

Bedir, daha sonra kuruma gelen 185'inci kişiye hediyelerini takdim etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir

Genel af mı geliyor? Erdoğan'ın başdanışmanından iddialara net yanıt
Sadettin Saran'dan kongre üyelerine tarihi çağrı

Kongre üyelerine tarihi çağrı: Böyle devam edersek sürdüremeyiz
Arda Güler'in annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
İbrahim Hacıosmanoğlu'na FIFA'dan önemli görev

İbrahim Hacıosmanoğlu'na FIFA'dan önemli görev
3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

Üç ilimizde vatandaşa sucuk yerine bakın ne yedirmişler
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.