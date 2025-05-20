Bitlis'te Okullar Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen okullar arası voleybol turnuvası, final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sahasında düzenlenen turnuvanın finalinde Tuğrul Bey Ortaokulu ve Süphan İlkokulu ile Anadolu Lisesi ve Erçetin İlkokulu öğretmenlerinden oluşan takımlar karşılaştı.

Müsabakayı 3-2 kazanan Tuğrul Bey Ortaokulu-Süphan İlkokulu, kupanın sahibi oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz verdi.

Yılmaz, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, bu tür faaliyetlerin öğretmenler arasındaki dayanışmayı artırdığını belirtti.