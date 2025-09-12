Bitlis'te Kadın Süt Üreticilerine Destek

Bitlis'te Orman Köylülerini Destekleme Projesi (ORKÖY) kapsamında 14 kadın süt üreticisine süt sağım makinesi ve sertifika verildi.

İl merkezine bağlı Kireçtaşı köyünde süt sağım makinelerinin dağıtımı için düzenlenen programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, tarım ve hayvancılığın dünyanın en stratejik sektörü olduğunu söyledi.

Özellikle gençleri tarım ve hayvancılık konusunda özendirmek gerektiğini belirten Karakaya, "Gençlerin bu alanda çalışmaya devam etmesi için uygun şartların oluşturulması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün en önemli hizmetlerinden biri ORKÖY projesidir. Bu desteklerin özellikle genç ve kadın çiftçilerimize önemli katkılar sağladığını biliyoruz. Ülkenin kalkınması için hepimizin üzerine düşen borçlar var. Bunun en önemlisini de çiftçi kardeşlerimiz yapıyor." dedi.

İlde köylerin altyapılarıyla ilgili ciddi çalışmalar yaptığını dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Köylerin yollarından tutun içme suları ve altyapısına kadar ciddi hizmetler yürütülüyor ancak vatandaşlarımız köyünde geçim kaynağı sağlayamadığı takdirde köy yolunun iyi olmasının, telefonun iyi çekmesinin, elektriğinin sorunsuz olmasının önemi azalıyor. Vatandaşımızın köylerde yaşarken altyapı hizmetlerini aldığı gibi gelirlerinin de iyi seviyede tutulması gerekiyor. Bu çerçevede yapılan önemli hizmetlerden biri tarıma ve hayvancılığa, sanayi, endüstri ve teknolojinin girmesi gerekiyor. Bu hizmetin köyümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ise her yıl düzenli olarak destekleri vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade etti.

Orman Genel Müdürlüğü olarak köylüleri en yakın paydaş olarak gördüklerini aktaran Arpacı, şöyle devam etti:

"Ormanların korunmasında birlikte hareket ettiğimiz orman köylerimizin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi birinci amaçlarımız arasında yer almaktadır. ORKÖY desteklerini genel müdürlüğümüzün gülen yüzü olarak lanse etmek istiyoruz. Son 20 yılda bugünkü değerle 1 milyar liranın üzerinde orman köylülerimize destek sağlamışız. Bu yıl da Bitlis'te 106 aileye 10 milyon 614 bin 858 lira bütçe ayrılmıştır. Arıcılık desteğiyle 7 aileye 210 kovan, süt sığırcılığı kapsamında 16 aileye 32 büyükbaş hayvan, 3 ailemize de 30+1 olacak şekilde koyun dağıtılmıştır."

Süt sağım makinesi alan kadınlardan Methiye Alkaş, "Bu destekle evimizi büyüteceğiz, ailemizi daha iyi geçindireceğiz. Emeği geçenlere köylülerim adına teşekkür ediyorum. Biz de söz veriyoruz, bu yardımları boşa harcamayacağız, çalışacağız, üreteceğiz ve köyümüz daha da güzelleşecek. Çocuklarımızın geleceği daha da parlak olacak." diye konuştu.

Süt sağım makineleri ile süt sağım sertifikalarının dağıtıldığı programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, vali yardımcıları, bazı kurum amirleri ve vatandaş katıldı.