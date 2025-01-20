Üye Girişi
Haberler
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı

CHP Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail beklenen adımı attı! Dünyanın kilitlendiği an
İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı

Milyonlar anlaşmaya kilitlenirken İsrail yine yaptı yapacağını
ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü

Bitlis'te Geleneksel Yöntemlerle Pirinç Üretimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde, asırlık su değirmenlerinde geleneksel yöntemlerle çeltiklerden pirinç üretiliyor. Köylüler, katkı maddesi kullanmadan ekim yaptığı çeltiği hasat ederek, 150 yıllık değirmenlerde pirinç haline getiriyor.

Bitlis'te asırlık su değirmenlerinde çeltikler pirinç haline getiriliyor

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde bahar ayında ekilen çeltikler, asırlık su değirmenlerinde pirinç haline getiriliyor.

Hizan'a 25 kilometre uzaklıktaki Karbastı köyüne bağlı Yamaç mezrasında vatandaşlar hiçbir katkı maddesi kullanmadan geleneksel yöntemlerle ektikleri çeltiğin hasadını tamamladı. Bahar mevsimiyle tarlalarda havuzlar oluşturup içini suyla dolduran köylüler, Ağustos ayının sonunda hasat ettikleri çeltiği güneşte kurutuyor. Daha sonra su kaynağının yanındaki 150 yıllık asırlık değirmenlere getirilen çeltik, asırlık suyun gücüyle dönen taşla iki aşamada öğütülüyor. Değirmende öğütülen pirinçler daha sonra çeltiklerinden tam olarak ayrılması için havanın esmesinin de yönü hesaplanarak ayrıştırıyorlar. Köy ve mezralardaki arazilerden elde edilen tonlarca pirinç, Türkiye'nin birçok iline gönderilerek çiftçilerin en önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
img

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
img

Sözleşme süresi bile belli! Galatasaray'a hayırlı olsun
img

Meksika'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı

Yabancı VAR hakemlerinin maç başı kazandığı para ortaya çıktı
Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi

Yediği kebabı tek cümleyle özetledi
Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.