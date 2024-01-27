Bitlis'te Esnaf Kar Kütlesinin Altında Kalmaktan Kurtuldu
Bitlis'te bir esnaf, iş yerinin önünü temizlerken çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kaçarak kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar, kar yağışının etkisiyle biriken karların tehlikesini gözler önüne seriyor.
Bitlis'te bir esnaf, iş yerinin önünü temizlediği sırada çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kaçarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte 2 günden bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle kaldırımlarda ve çatılarda kar birikti.
Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bir esnaf, iş yerinin önünde biriken karı kürekle temizlemeye başladı.
Bu sırada iş yerinin önüne çatıdan kar düşmesine sinirlenen esnafın, ardından art arda düşen kar kütlerinin altında kalmaktan koşarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.