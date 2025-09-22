Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Başladı

Bitlis'te 22-28 Eylül tarihlerinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceği "Bir Anadolu Şenliği" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 28 Eylül'e kadar sürecek şenlik için Mevlana Parkı'nda açılış programı düzenlendi.

Programda, konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 23 yıldır Cumhurbaşkanının maziden atiye düsturuyla kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide, ilimde, irfanda, her alanda devrim niteliğinde çalışmaların yapıldığını söyledi.

Şimdiye kadar 5 ilde şenlik düzenlediklerini belirten Çam, şunları kaydetti:

"Bu yıl için buradaki etkinliğimiz son açılışımız olacak. Önümüzdeki yıl daha geniş ve sayıları da artacak şekilde bu çalışmalara devam edeceğiz. Bakanlık olarak, valiliğimiz ve yerel bütün unsurlarla yaptığımız bu çalışmalarla gelecek nesiller, geçmişten gelen bütün birikimlerimizi başarılı ve güçlü şekilde tekrar geliştirerek yaşatacaklar ve diğer nesillere aktaracaklar. Sanat ve kültür sadece yaşatmak için değil, aynı zamanda bir mesaj vermek ve rekabette üstünlüğü oluşturmak için var. Eğer sanatta, kültürde gereken adımları atmazsanız, eserlerinizi, birikimlerinizi doğru şekilde sunmazsanız, cazibe oluşturmazsanız, başkaları gelir alanlarınıza ve mekanlarınıza o alanda üstünlük kurmaya çalışır."

Etkinliklerle turizm faaliyetlerine, bölgenin ekonomisine, kalkınmasına ve ticari havzanın büyümesine önemli katkılar sağlayacaklarını ifade eden Çam, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Geliştirme Tanıtım Ajansı ile bütün dünyaya destek noktaları oluşturacak şekilde her yıl buradaki faaliyetlerin küresel anlamda da tanıtılmasına katkı sağlayacağız. Uluslararası ziyaretçiler, gezginler ajandalarına ilave ederken artık diyecekler ki 'şu ilimizde şu şenlik var, bu festival var, bu çalışma var' Ona göre seyahat ve uçak planlarını yapacaklar." dedi.

Çam, 2019'da Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'u da anarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimizin, devletimizin erkanın yaptığı çalışmalar, milletimizin katkıları, parlamentomuz, siyasilerimiz, geçmişten gelen zorlukları, sıkıntıları, görünen, görünmeyen bütün tehlikeleri ve tehditleri kaldırıp artık barışın, huzurun, mutluluğun, ekonominin, kalkınmanın öncelendiği bir mücadelenin devam etmesinin arzusunun yansıması olarak görüyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Halkımızın dolu dolu geçecek etkinliklerden istifade etmelerini, civar illerimizden ve ülkelerden geleceklerin de bu ziyarette güzel bir zaman geçirmelerini diliyorum."

Vali Ahmet Karakaya ise "Bu şenlik kapsamında konserlerden tutun tiyatrolara kadar birçok kültürel, sanatsal etkinlikleri hemşerilerimizle ve gençlerimizle buluşacağız. Bunu oldukça önemsiyoruz. Çünkü Bitlis altyapı hizmetlerinde olduğu gibi sanatta, kültürde de her alanda hizmetin en iyisine ve güzeline layık." diye konuştu.

Daha sonra, Bakan Yardımcısı Çam ve Vali Karakaya, beraberindekilerle çocuk köyü, gezici kütüphane, Çanakkale Mobil Müze, şişme oyun ve diğer etkinlik alanlarını ziyaret etti, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Tarihi Hazo Hanı'nda gastronomi etkinlik alanını ziyaret eden Çam, burada şefler tarafından hazırlanan ve kendisine ikram edilen kentin yöresel yemeklerini tattı.

Gençlerin ve çocukların doyasıya eğlendiği şenliğin açılışına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, bakanlık yetkilileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.