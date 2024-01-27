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Bitlis'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri sıfırın altında 6 derecede gölete girdi

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Bitlis'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri, sıfırın altında 6 derecede Altınkabur Göleti'ne girdi. Dernek başkanı Serdar Durer, kentin coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

BİTLİS'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri, sıfırın altında 6 derecede Altınkabur Göleti'ne girdi. Dernek başkanı Serdar Durer, kentin coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri' kapsamında Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri bir araya gelecek, sıcaklığın sıfırın altında 6 dereceye düştüğü bölgede Altınkabur Göleti'ne girdi. Grup, Bitlis'in Zeydan Mahallesi'nde, doğal su kaynağı olan Altınkalbur Göleti'nde bir süre yüzdü.

Etkinlik öncesi konuşan Beş Minare Akademi Düşünce Derneği Başkanı Serdar Durer, "Dünyanın her yerinde soğuk sularda yüzmek gün geçtikçe popülerleşen bir aktivite haline gelmektedir. Bizler de Bitlis'in karına, kışına akarsularına ve bütün coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği icra etmek için burada bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem faciasından ötürü ara vermiştik. Bu yıl 7'ncisini yapmak nasip oldu. Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılanlar arasında yer alan Şerif Fırat, "Yaz aylarında birkaç kez girdiğim bu havuza ilk defa kışın gireceğim. 7'ncisi düzenlenen bu etkinliğe ilk defa bizlerde katılıyoruz. İnşallah bu etkinlik Bitlis'in tanıtımına katkı sunacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gölete girenlere temsili kupanın takdim edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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