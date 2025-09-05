Bitlis'in Hizan ilçesinde üzüm hasadı başladı.

İlçede önemli geçim kaynağı olan üzüm, Akşar bölgesinde yoğun olarak yetiştiriliyor.

Sabahın erken saatlerinde bağlarda mesaiye başlayan köylüler, yıl boyunca emek verdikleri mahsullerini toplamaya başladı.

Hasat edilen üzümlerin bir bölümü işlenmeden, bir bölümü de pekmez, pestil ve kuru üzüm haline getirilerek satışa sunuluyor.

Akşar Köyü Muhtarı Şakir İlgaz, bu yıl kuraklığın rekolteyi etkilediğini söyledi:

Bağlarda üzüm hasadına başladıklarını belirten İlgaz, "Geçen yıla göre verim düşük. Yağışların yetersiz olması ürün miktarını azalttı. Buna rağmen köylümüz imece usulüyle bağlara gidiyor. Üzüm bizim için sadece bir tarım ürünü değil aynı zamanda kültürümüzün, geleneklerimizin ve sofralarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır." diye konuştu.