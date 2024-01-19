Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı.

Aydoğdu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Aydoğdu, " Deprem : Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", " Gazze : Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gündoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" adlı fotoğrafını tercih eden Aydoğdu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" ve Spor kategorisinde ise David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" karelerini oyladı.

Oylamada birbirinden güzel karelerin yer aldığını belirten Aydoğdu, emeği geçenlere teşekkür etti.