Bitlis-Diyarbakır kara yolunda sebze yüklü tır devrildi

Bitlis-Diyarbakır kara yolunda, sebze yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Olay sonrası yol bir süre ulaşıma kapandı, sebzelerin temizlenmesiyle trafik tekrar açıldı.

Bitlis- Diyarbakır kara yolunda devrilen tırdaki sebzeler yola saçıldı.

Bitlis-Diyarbakır kara yolunun Tanrıyar köyü mevkisinde, Muhyettin Durus yönetimindeki sebze yüklü tır, Bitlis istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen tırın dorsesindeki sebzeler yola saçıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, tırın kaldırılması ve sebzelerin temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan, Bitlis-Tatvan kara yolunda kara saplanan otomobil, bölgede görev yapan trafik polisleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sürücünün yola devam etmesi sağlandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
