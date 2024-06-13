Üye Girişi
Haberler

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, unlu mamuller ve ekmek fırınlarını denetledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarına uyum, gramaj kontrolü ve ürün kalitesi gibi konularda unlu mamuller ve ekmek fırınlarını denetledi. Denetimlerin işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmesi ve halkın güvenli gıdaya ulaşması açısından önemli olduğu belirtildi.

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, unlu mamuller ve ekmek fırınlarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamalara göre, ekipler, hijyen kurallarına uyum, gramaj kontrolü ve ürün kalitesi gibi konularda denetim yaptı.

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, denetimlerin hem işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmesi hem de halkın güvenli gıdaya ulaşması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tanğlay, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesi önceliğimizdir. Zabıta ekiplerimiz, bu amaç doğrultusunda düzenli ve titiz denetimlerine devam ediyor. Kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımları uygulayacağız. Halkımızın içi rahat olsun, sağlıklı gıda tüketimini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Ekmek Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

 Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

 Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title